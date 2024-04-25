女優の見上愛（２３）が２５日までに自身のインスタグラムを更新し、ＮＨＫ大河ドラマ光る君へ（日曜・午後８時）での姿をアップした。道長（柄本佑）の長女・藤原彰子（ふじわらのあきこ）を演じる見上。「扮装写真が公開されました。少女、彰子。読み方は、あきこ、です。光る君へ、３人目のあきこ、とっても光栄だ…登場をお楽しみにです」と伝え、黒髪であでやかな衣装に身を包んだ姿を披露した。２０１９年にデビュー