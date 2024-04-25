阿部慎之助監督（４５）率いる巨人が２４日の中日戦（東京ドーム）に２―３で競り負け、３位に転落した。またもや貧打にあえいだ。今季２勝目をかけた先発の赤星が７回３失点（自責２）と好投するも、打線が援護できず。２点ビハインドの２回に萩尾の適時三塁打、岸田の犠飛で何とか試合を振り出しに戻したが、その後は無得点。これで９試合連続で２得点以下となり、得点力不足が深刻さを増している。これには阿部監督も「バ