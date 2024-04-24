[4.24 ルヴァン杯2回戦 琉球2-1G大阪 タピスタ]沖縄県開催で初となるJ1クラブ参戦で話題を集めた一戦で、FC琉球がガンバ大阪を2-1で破る波乱を演じた。5月22日の3回戦ではセレッソ大阪と対戦する。初となるJ1クラブの沖縄上陸。タピック県総ひやごんスタジアムには、今季J3本拠地開幕戦を上回る5406人が詰めかけた。波乱を演じる立役者となったのは、青黒戦士として生まれ育った24歳の一撃だった。前半からがっぷり四つに