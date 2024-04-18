パリ五輪のハンドボールの組み合わせ抽選が16日、パリ近郊で行われ、男子日本はクロアチアなどと同じ1次リーグA組に入った。クロアチアは今年2月に突然辞任したダグル・シグルドソン前監督が、その後に監督に就任した国。昨年10月には同氏の指揮の下で36年ぶりに自力で五輪切符を獲得した彗星（すいせい）ジャパンが、“遺恨対決”に臨むことになった。A組はほかに23年世界選手権3位のスペイン、16年リオ五輪3位のドイツ、五