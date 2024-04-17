自身でギョーザを焼いて楽しむ期間限定イベント「超ギョーザステーション」が、4月25日（木）から、東京・JR両国駅で開催される。【写真】巨大な“ギョーザ像”も登場！ 「超ギョーザステーション」詳細■自身で羽根つき餃子が焼ける今回開催される「超ギョーザステーション」は、来店客自身で餃子を調理し、パリッパリに焼き上がる感動やおいしさを体験できる期間限定企画。餃子は、味の素冷凍食品の「ギョーザ」を使用。今