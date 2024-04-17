劇場総集編の公開を控えるアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」初の展覧会が、松屋銀座8階イベントスクエアにて開催。期間は4月17日から5月6日まで。入場にはチケットの購入が必要で、前売り券の価格はバンドルグッズ付きが4,350円、一般が1,600円、高校生が800円、中学生が600円、小学生が400円。チケットは全日程数量限定で、日時指定制となっている。 展覧会の開催に先駆け、プレス向けのイベントが行なわれ、後藤ひとり役の&#119