どこからか響いてくるサイレン…事件か？事故か？救急車か？実はこの声の主は、野生の鳥だった。木の上から警察車両のサイレンを真似て鳴いているのだ。 【画像】実際の映像！“本職”の警察署員でも間違ってしまう鳥のマネ声 英イングランド中南部ビスターの警察署周辺で鳴り響いた声は、本物と変わらないレベル。あまりにそっくりなため、“本職”の署員でも、パトカーのサイレンが故障しているのだと勘違いし