―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第475回目をよろしくお願いします。◆若き天才デザイナーが手がける定番コラボいよいよ4月19日にユニクロと英国デザイナー、JWアンダーソンの定番コラボが発売となります。鬼才JWアンダーソンはスペインの老舗ブランドLOEWEをトレンドセッターまで持ち上げた立役