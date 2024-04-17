新卒就活の企業選びのポイントは人それぞれ。給料や福利厚生はとても気になるのに、実はよくわからないことが多くて、入社後に「初めて気がついた！」という勘違いが起こりがちです。「給与・手当」にまつわる、就活の“勘違いあるある”について聞きました。【漫画】「平均年収」に隠された落とし穴とは...全編を読むその平均給与は「ホールディングス」の数字ですAさん（関東在住、20代、新社会人）は、学生時代「できるだけ給与