国土交通省から令和6年地価公示の発表が行われた。全国平均でいえば住宅地は対前年比で2.0％、商業地で同3.1％と地価は3年連続で上昇となった。【画像】東京圏における「地価上昇」の推移東京、大阪では順調な地価上昇地価の上昇は大都市圏でみるとさらに鮮明となる。東京都区部は住宅地で5.4％、商業地で7.0％といずれも前年における増加率3.4％と3.6％を上回った。特に大阪は商業地の伸びが著しく9.4％の上昇。住宅地も3.7％