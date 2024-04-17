川勝平太知事の辞任で、静岡工区のリニア着工は前に進むのだろうか。ジャーナリストの小林一哉さんは「川勝知事が辞表を提出した後も、リニア妨害のための無意味な会議は続いている。『川勝知事の呪縛』が解けるにはしばらく時間はかかるだろう」という――。■川勝知事は新年度も「反リニア」を続けるつもりだった川勝平太知事が4月10日に辞表を提出してから初となる静岡県生物多様性専門部会が12日、県庁で開かれた。筆者撮影4月