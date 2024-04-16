旦那さんが同窓会に参加したとき、元カノと再会することだってありますよね。妻としてはちょっと複雑な気持ちになってしまうことも……。実際、同窓会をきっかけに不倫に発展してしまうこともあるでしょうし……。今回は、「妻の予想が的中した同窓会エピソード」の中から、20年ぶりに再会した元恋人の変わり果てた姿に驚いた話をご紹介します。見た目が変わりすぎていた「高校の同窓会の案内が来て、20年ぶりくらいだし参加するこ