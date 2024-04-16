ドジャース大谷翔平選手が１５日に通訳無しでインタビューに答えた映像がＥＳＰＮの公式Ｘで公開された。ＥＳＰＮが１５日の中継内で放送し、その後、公式Ｘにアップ。インタビュアーからシューズの特徴を教えてと問われた大谷は即座に質問を理解し、英語で色合いやソールの特徴などを解説。「ｙｏｕｋｎｏｗ？」など相手を気遣いながら、ニューバランスのロゴまで丁寧に説明した。この動画のコメント欄には「彼の英語は