Jリーグは16日、2・3月度の「2024明治安田Jリーグ KONAMI月間MVP」を発表し、J1リーグはFC町田ゼルビアのFW平河悠が初受賞を果たした。同選手はJ1初挑戦の今季、開幕節から期間中の全5試合に先発フル出場し、1得点3アシストを記録していた。町田は期間中のJ1リーグで首位を快走しており、チームを牽引する活躍が評価された形。選考委員からは「5試合フル出場が証明しているようにチームのスタートダッシュのキープレーヤー、1