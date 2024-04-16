メ～テレ（名古屋テレビ） 「置き配」された荷物に見せかけた段ボール箱を盗んだとして、49歳の女が逮捕されました。 窃盗の疑いで緊急逮捕されたのは、愛知県尾張旭市の無職の女(49)です。 警察によりますと女は15日、市内に住む男性(29)の自宅の玄関先に置かれた段ボール箱を盗んだ疑いが持たれています。 調べに対し「間違いありません」と容疑を認めています。 男性の自宅では以前、「置き配」された