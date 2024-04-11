ドジャースの大谷翔平選手の元通訳の水原一平氏が現在米国に戻っていることが１１日、わかった。ニューヨークタイムズの電子版が報じたもので、３月２０、２１日に行われたド軍とパドレスとの韓国での開幕戦を終えた後に、自宅の米・カリフォルニア州に空路で戻ったという。飛行機を降りた後に、警察当局に呼び止められたが、逮捕はされなかった、と事情を知る人物の証言を元に報じている。また、水原氏がロサンゼルスの元連邦