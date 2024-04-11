アメリカを国賓待遇で訪問している岸田首相は、バイデン大統領と首脳会談を行い、防衛・安全保障面での連携強化を確認しました。ワシントン支局の山崎大輔支局長に聞きます。――アメリカ側の狙いはどこにあるのでしょうか。ウクライナ戦争や中東情勢への対応に追われる中、アメリカだけでは中国に対抗できないという危機感から、日本にこれまで以上に大きな役割を担ってもらいたいという思惑があります。中国を抑止するため、アメ