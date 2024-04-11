元自衛官芸人のやす子が１１日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、激変した姿を見せた。「貴重な経験ありがたいです。人生初ブリーチ。ピンク」とつづり、ピンク色にカラーヘアした姿を披露した。やす子は１０日放送の日本テレビ系「キントレ」のイメチェン企画に参加。高校卒業と同時に自衛隊に入隊し、一度も髪を染めたことがないやす子は４月から予備自衛官に戻る予定で、“最初で最後の挑戦をしたい”と自ら申し出た