ドトールコーヒーは4月25日から、全国のドトールコーヒーショップで「ミラノサンド てりやきチキン&きんぴら」と「ミサノサンド てりやきチキン&キャロットラペ」を発売する。【関連記事】ジョナサン“まるごとイタリアーノフェア”初開催、ミラノ･ナポリ･フィレンツェ･ローマ･ヴェネツィアなど各都市の料理を提供、「魚介の漁師風スープ」「牛ランプのビステッカ」、イタリア発ドリンク「キノットモンぺルノ」、スイーツ