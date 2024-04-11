イスラエル南部で先月、背中から2本の脚が生えたマウンテンガゼル（イスラエルガゼル）の姿が撮影された。専門家によると、この個体は先天性の形状異常で脚の数が正常より多い「多肢症」であるものの、健康でたくましく生きているという。米ニュースメディア『CBS News』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】イスラエル南部、ネゲヴ砂漠西部に位置するナホール・ハベソル自然保護区（Nahal HaBasor nature reserve）に先月