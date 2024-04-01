海外でも健康被害を訴える人が増えています。小林製薬の紅麹（こうじ）原料を使って製造されたサプリメントを服用後、腎不全となった人などが台湾で6人に上ったということです。【画像】海外でも健康被害…「紅麹カプセル」服用腎臓病と診断された台湾に住む女性■5人死亡、114人入院…工場立ち入り検査小林製薬製造本部山下健司本部長「本当に申し訳ございません」先月31日、厚生労働省の職員らが検査に入ったのは、和