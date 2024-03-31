【ロンドン共同】英国のチャールズ国王はキリスト教のイースター（復活祭）の3月31日、ロンドン郊外のウィンザー城で礼拝に参加した。2月上旬にがんを公表して以降、大きなイベントで国民の前に姿を見せたのは初めて。カミラ王妃と共に、待ち受けていた人々に笑顔で手を振った。チャールズ国王は聖ジョージ礼拝堂で1時間ほどの礼拝を終え外へ出ると「寒くなかったでしょうか」などと人々に話しかけ、握手を交わした。ほかの王