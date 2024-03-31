―［貧困東大生・布施川天馬］― ◆中学受験に意味はあるのか？みなさんは、学歴には意味があると思いますか？学歴社会を否定する声は数多く上がりますが、私の見ている限りでは、未だにその効力は強い。その証拠として、特に首都圏を中心とした受験ブームは衰えを知りません。早くは幼稚園入園以前から受験の準備は始まります。私立の幼稚園に入れて勉強をさせ、私立の小学校に入学。特別なカリキュラムを通して学力を高め