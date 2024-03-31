食文化研究家のスギアカツキです。『食は人生を幸せにする』をモットーに、食トレンド、スーパーマーケットやスタバ、ダイエットフード、食育などの情報を“食の専門家”として日々発信しています。私はスタバマニアとしてスターバックスの最新情報やトレンドをお届けしていますが、スタバの良さを知りつつも、それとは別次元で感動したコーヒーショップがありました。それは、「ドトールコーヒーショップ」。きっかけは、レシ