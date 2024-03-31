飲み会の席で出席した女性に性加害をしたとされる報道に揺れる「ダウンタウン」の松本人志。事実無根だと訴える松本は記事を報じた「週刊文春」に対し、損害賠償を求める裁判を起こした。3月28日、東京地裁で第一回口頭弁論が開かれたが――。初回から平行線をたどる松本側と週刊文春側。今後の裁判の行方について、前半記事『「そんなアホな！」「性暴力被害者の住所も氏名も明かしてくれ、なんて言った人は初めてです」...性加害