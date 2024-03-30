イギリスのBBCが、SMILE-UP.の東山紀之社長への単独インタビューを公開しました。BBCの記者は、ジャニー喜多川氏とは別に性加害を行った2人のスタッフをめぐり、SMILE-UP.の対応を批判しました。BBCのモビーン・アザー記者は、今年2月にSMILE-UP.の東山紀之社長にインタビューし、ジャニー喜多川氏とは別のスタッフの性加害について問いただしました。英BBCモビーン・アザー記者「私たちは元Jr.の方と話をしました。この方は、（