鳥貴族が展開する「焼鳥屋 鳥貴族」は、2024年5月1日から全店で、販売価格を全品360円均一から、全品370均一に価格改定する。3月22日に発表があった。酒類の値上げ、エネルギーコストの面で...店舗運営コストの上昇価格改定は23年5月の全品10円の値上げ以来となる。発表によると、この価格改定以降も酒類を中心に仕入れ価格が上昇し、24年4月からは一部酒類の値上げが予定されているなど継続的な原価高騰が続く。また、エネルギー