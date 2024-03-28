ビーケージャパンホールディングスが運営する「バーガーキング」は4月1日、「THE FAKE BURGER(ザ･フェイク･バーガー)」を発売する。【関連記事】バーガーキング、「ダブチェ･アグリーバーガー」と「チーズアグリーバーガー」3月22日発売、「チキンナゲット16ピース」30%オフも同日開始「ザ･フェイク･バーガー」は、“具材や味の詳細が一切謎”のハンバーガー。商品画像はモザイクで隠されている。価格は未公開。モーニング実施店舗