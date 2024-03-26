中国の若者の間で「ひどい服装」（ｇｒｏｓｓｏｕｔｆｉｔｓ）で出勤する文化が広まっている。パジャマなど通勤にふさわしくない服装で職場生活の不満を表出しているのだ。米ニューヨークタイムズ（ＮＹＴ）、英ガーディアンなど海外メディアは２４日（現地時間）、中国の若者がパジャマを着て職場に向かう姿をＳＮＳで認証する現象を扱った。パジャマのパンツ、もふもふスリッパ、就寝用ソックスなどを着て撮影した「通勤服」写