大相撲春場所で初優勝を果たし、支度部屋で取材に応じながら涙を流す尊富士＝エディオンアリーナ大阪110年ぶりの新入幕優勝を決めた尊富士は、テーピングで固めた右足を引きずり気味で引き揚げてきた。目を真っ赤にし「この先、終わってもいいと思った。このけがで土俵に上がらなかったら男じゃない」。足首の激痛に耐え、大相撲史に残る快挙を成し遂げた。右で張って左を差し、右でおっつけて前進。土俵に詰まった豪ノ山を押