水原一平氏【写真：ロイター】THE ANSWER

「徹底的に書類をチェックした」水原一平氏の経歴巡りRソックスが異例声明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • レッドソックス水原一平氏について異例の声明を発表していた
  • 「ヒデキ・オカジマの在籍期間中、彼の通訳だったことはありません」と主張
  • 「私たちは徹底的に書類をチェックし、正確な情報を提供している」とした
記事を読む

関連の最新ニュース

水原一平氏の違法賭博疑惑

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 水原氏の解雇 大谷妻にも暗雲か
  2. 2. 妻に言えず…水原氏が赤裸々告白
  3. 3. 長澤まさみの姿にネット騒然
  4. 4. 「天才医師」福島孝徳さんが死去
  5. 5. 雅子さまと紀子さま 衝撃色被り
  6. 6. 堤真一が涙 16歳下との結婚秘話
  7. 7. 総額2400万円 整形前を公開の訳
  8. 8. 水原氏の騒動「問題はエ軍にも」
  9. 9. 麗果さん4歳娘「まだ話せない」
  10. 10. 30cmウナギで腸に穴 激痛で摘出
  1. 11. 松潤の近影「誰だか分からない」
  2. 12. AVのモザイク「国益を害してる」
  3. 13. 藤本復帰させた番組「許せない」
  4. 14. 有働「無力感」で泣いた不妊治療
  5. 15. 水原氏の経歴 MLB球団が異例声明
  6. 16. 大谷の「無言の決別」ファン悲痛
  7. 17. MLBが危惧 大谷の「永久追放」
  8. 18. ダルが熱弁 日ハムへの復帰願望
  9. 19. 「人食いバクテリア」都で感染増
  10. 20. ネッシー「有力な証拠」写真公表
  1. 1. 雅子さまと紀子さま 衝撃色被り
  2. 2. MLBが危惧 大谷の「永久追放」
  3. 3. 「人食いバクテリア」都で感染増
  4. 4. マホト容疑者を雇用…逮捕に呆然
  5. 5. 6億円当せん者 打ち明けた相手
  6. 6. 地上波0 関口宏のもう一つの顔
  7. 7. イッペイは金づる「胴元」の思惑
  8. 8. ワタナベマホト逮捕 促され出頭
  9. 9. 眞子さん METでの活動は絶望的?
  10. 10. 36年間トイレの汚水を川に流出か
  1. 11. 歌舞伎町タワーの悲惨な現状
  2. 12. 「下水道にマスク」嘆く投稿物議
  3. 13. エレベーターで女性を数十回暴行
  4. 14. 人間腐ってる 市長の投稿に批判
  5. 15. SNSで知り合った女性2人を殺害か
  6. 16. 妹欲しくて…25歳下になりすまし
  7. 17. 睡眠不足の子が半数超 不登校も
  8. 18. 不倫調査 車にGPS設置は「違法」
  9. 19. 外れくじ3000枚 ヤバいゴミ屋敷
  10. 20. 岐阜で衝突事故 乳児が心肺停止
  1. 1. グリーン席の客に「嫌な気持ち」
  2. 2. 「安い味噌」買う人の残念な真実
  3. 3. FF最新作 前作比60%減の衝撃売上
  4. 4. 快速→各駅停車に 憤り&不満の声
  5. 5. 裏金事件 4人に重い処分科す方向
  6. 6. 堀江氏「有罪も」水原氏巡り私見
  7. 7. サプリで入院者も 小林製薬陳謝
  8. 8. デジタル時代「子どもの学び方」
  9. 9. 外回りでラブホ 銀行員の末路
  10. 10. 区立公園で「AV撮影」批判が殺到
  1. 11. 高級車窃盗 約320万円の最新機器
  2. 12. 股間グリグリ KDDI社員の蛮行
  3. 13. 紀子さま指導に職員は戦々恐々?
  4. 14. 日本一デカいイオン さらに拡張
  5. 15. 安倍派４氏に非公認案＝岸田首相、塩谷…
  6. 16. 首相、24日からの週に安倍派4氏追加聴…
  7. 17. 湯河原町議会議員選挙２４日投開票　大…
  8. 18. 貧乏神ばかり寄りつく財布の中身
  9. 19. 平壌開催中止、政府困惑＝職員派遣取り…
  10. 20. 岸田首相、防衛大卒業式で訓示…「力に…
  1. 1. 30cmウナギで腸に穴 激痛で摘出
  2. 2. ネッシー「有力な証拠」写真公表
  3. 3. 中国で黙殺「性被害」の実態
  4. 4. 露で銃乱射「報酬を約束された」
  5. 5. 股の毛抜き昏睡 生存率4%も回復
  6. 6. 母国の抹茶は魚味? 日本で感動
  7. 7. C・ディアス 51歳で第2子誕生
  8. 8. 水原氏 米TVで盛大にイジられる
  9. 9. 巨大カタツムリ養殖 一大産業に
  10. 10. 日本に暮らし「罪悪感」女性吐露
  1. 11. 英王妃のがん公表 国王が称賛
  2. 12. モスクワ銃乱射テロ 死者133人に
  3. 13. プーチン氏「テロに未来はない」
  4. 14. ドイツ企業 中国進出拡大の理由
  5. 15. 元神戸ポドルスキ「ケバブ王」へ
  6. 16. 大谷弁護? 米俳優ら信頼の事務所
  7. 17. モスクワ銃乱射 133人の遺体回収
  8. 18. 観客1千万人突破 オカルト映画初
  9. 19. 露大使 日本に深刻な結果警告
  10. 20. 米3歳が誤操作 2歳児ひかれ死亡
  1. 1. 「パチンコ店サクラ」で月40万円
  2. 2. 戸建て売りタワマン購入も…後悔
  3. 3. ロイホ朝食 ドリンクバーに驚き
  4. 4. 株で破産 引き金となる取引は
  5. 5. 宝酒造「澪 PREMIUM」を自主回収
  6. 6. 年金支給額を増やす3つの方法
  7. 7. 東京で家賃高いのに人気の駅 1位
  8. 8. 人生損?「お金使えない症候群」
  9. 9. 食べ放題で「大量に取る」あり?
  10. 10. 株高の「バブル化」2つのサイン
  1. 11. 高所得層 割引の食品は購入する?
  2. 12. 右ハンのベンツ52万台リコール
  3. 13. 小林製薬 紅麹の8割を他社に供給
  4. 14. 住宅ローンは固定金利？それとも、変動…
  5. 15. ガーデンテラス紀尾井町 売却か
  6. 16. 「10分の細切れ」で集中力を保つ
  7. 17. 「ホテル価格高騰」3つの裏事情
  8. 18. 手取り28万円 ポテチの額に衝撃
  9. 19. メリットだけ? 新NISAの落とし穴
  10. 20. 毒母のため…天才のフリした少女
  1. 1. 就寝中の男性を飲み込んだ巨大穴
  2. 2. 利用頻度が13倍に Facebook機能
  3. 3. 新規会員 500ポイントプレゼント
  4. 4. バーキンのナゲットが大特価に
  5. 5. ぶっ刺すSSD PS公式ライセンスに
  6. 6. Ankerのハイブリッド充電器を約1年使っ…
  7. 7. Apple Watch Android対応あった
  8. 8. ミリタリー感がおしゃれなポーターのミ…
  9. 9. ロジクールの名トラックボール「M575S…
  10. 10. 婚活パーティで「あなたじゃいけません…
  1. 11. 小５女生徒が妊娠・出産　「コドモのコ…
  2. 12. EcoFlowの高機能ポタ電が2万ちょいから…
  3. 13. 【速報】FF14も遊べる格安Core i7パソ…
  4. 14. 機会あれば買いたい高級時計1位
  5. 15. 「花粉症」対策「My Relief」を体験！…
  6. 16. FOMAとiモード 26年に終了へ
  7. 17. 「DB」テーマパーク 中東に建設
  8. 18. Google検索の責任者に就任したエリザベ…
  9. 19. 【製品速報】帯電モップをセットにした…
  10. 20. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー…
  1. 1. 水原氏の解雇 大谷妻にも暗雲か
  2. 2. 妻に言えず…水原氏が赤裸々告白
  3. 3. 水原氏の騒動「問題はエ軍にも」
  4. 4. 水原氏の経歴 MLB球団が異例声明
  5. 5. 大谷の「無言の決別」ファン悲痛
  6. 6. 水原氏告白は「異様な光景」証言
  7. 7. ダルが熱弁 日ハムへの復帰願望
  8. 8. 月240人と…立ちんぼの過密日程
  9. 9. 大谷 水原氏との写真を全削除
  10. 10. 沈黙する大谷に「大人になれ」
  1. 11. 水原氏に学歴詐称疑惑 米が報道
  2. 12. 女子ゴルフに「乱入者」正体判明
  3. 13. 「事実上完済」イニエスタが声明
  4. 14. ド軍告白 大谷獲得の口説き文句
  5. 15. 水原氏の「もうひとつの顔」納得
  6. 16. 水原氏の窮状 妻も知らずか
  7. 17. 水原氏が新証言「危険を感じた」
  8. 18. 水原氏の疑惑 MLB調査は長期化か
  9. 19. メッツ・藤浪 マイナー降格へ
  10. 20. ダルビッシュ、将来の日本ハム復帰希望…
  1. 1. 長澤まさみの姿にネット騒然
  2. 2. 「天才医師」福島孝徳さんが死去
  3. 3. 堤真一が涙 16歳下との結婚秘話
  4. 4. 総額2400万円 整形前を公開の訳
  5. 5. 麗果さん4歳娘「まだ話せない」
  6. 6. 松潤の近影「誰だか分からない」
  7. 7. AVのモザイク「国益を害してる」
  8. 8. 藤本復帰させた番組「許せない」
  9. 9. 有働「無力感」で泣いた不妊治療
  10. 10. 「バース・デイ」に水原氏の姿
  1. 11. 大谷に進言「発信なさった方が」
  2. 12. 堀潤氏 水原一平氏に「同情」
  3. 13. 炎上の神戸大「別の事件」で有罪
  4. 14. 大谷は「ギリ大丈夫」ファン安堵
  5. 15. ノンスタ井上「妻出ていった」
  6. 16. 木村拓哉のこだわりに現場苦悩か
  7. 17. デヴィ夫人「恥」相撲協会に苦言
  8. 18. 元AKB 借金5000万円の完済明かす
  9. 19. 伊達みきお 姪がラブライブ声優
  10. 20. さんま いいとも降板の理由はD?
  1. 1. セブン50周年 記念福袋を開封
  2. 2. 大戸屋のレシピ動画 SNSで話題に
  3. 3. 貞子でヌードも…ホラークイーン
  4. 4. 義父が弁当を…妻が知った秘密
  5. 5. 海外ホテルで突然の塩対応 理由
  6. 6. 男性が一気に冷める…女性の行動
  7. 7. 大・大・大至急【ZARA】に走れ&#12540;…
  8. 8. 1日5回で太ももをサイズダウン
  9. 9. 日常で「頭良い人」と感じる瞬間
  10. 10. 40代でボブヘア「うれしい変化」
  1. 11. 無印×ちいかわ 尊すぎて昇天
  2. 12. ローソン 春の新作スイーツ5選
  3. 13. 夕飯に焼きそば 認めぬ夫に怒り
  4. 14. 離婚最高 独身になり感じた幸せ
  5. 15. 心開かぬダルを変えた1本の電話
  6. 16. PTA役員決め 保護者間で大修羅場
  7. 17. 不倫相手も被害者…元夫の末路
  8. 18. 間違っている人が多い40代メイク
  9. 19. 今更聞けない【リップの正しい塗り方】…
  10. 20. じつはバレてた？　彼氏が「もうすぐ生…
x