〈4年で1000万円貯金した“節約女子”（31）が教える「コンビニで買い物をしてはいけない」理由〉から続く借金450万円、貯金40万円の状態から節約に取り組み、わずか4年で資産1000万円を達成した、節約オタクふゆこさん（31）。現在は節約・投資系YouTuberとして活動し、自身のYouTubeチャンネルは登録者数50万人を突破している（2024年3月時点）。【画像】4年で1000万円貯金した“浪費家OL”（31）の節約術を画像で見るここで