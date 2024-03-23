モスクワ郊外のコンサートホールで22日に起きた銃乱射テロを受け、国連や各国からは非難や追悼の声が相次いだ。国連のグテレス事務総長は「テロ攻撃であり最も強い言葉で非難する」との声明を発表した。日本が議長国を務める国連安全保障理事会は報道声明を出し「卑劣で臆病なテロ攻撃だ」と指弾。「テロは国際平和と安全への最も深刻な脅威だ」と指摘した。在ロシア米大使館は、銃乱射の報道に「ショックを受けた」とした上で