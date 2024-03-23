長野県飯山市の江沢岸生市長（飯山市のホームページより）ある市長の「投稿」が注目を集めている。それは2023年12月、長野県飯山市の江沢岸生（きしお）市長がおこなった、Xへの投稿だ。《全くどういう神経してんだよ人間が腐ってきてるな》市内の下水道に、マスクなどの不織布や下着が流されていることを市民に注意喚起する行政無線の画面を引用し、呼びかける投稿だった。しかし、これが3月の市議会で「きつい表現」「人