お笑いタレントのほんこんが２３日、ラジオ大阪「土曜の午後は、トコトンほんこん！」に出演。違法賭博疑惑でドジャースを解雇された大谷翔平投手の元通訳・水原一平氏をめぐり、過熱するテレビ報道に苦言を呈した。水原氏の両親の家にテレビ局が押しかけていたという話題になり、ほんこんは「カリフォルニアに住んではんねんな。フジテレビやろ？テレビ局も考えなあかんと思うで」とぶ然。「行ってだから何なん？『息子さ