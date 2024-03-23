モスクワ郊外のコンサート会場で銃撃、死者93人に 実行犯含む11人を拘束FNNプライムオンライン

モスクワ郊外のコンサート会場で銃撃、死者93人に 実行犯含む11人を拘束

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ロシアモスクワ郊外のコンサート会場で22日に起きた銃撃事件
  • これまでに子ども3人を含む93人が死亡、121人が負傷したと分かった
  • 当局は、実行犯4人を含む11人を拘束したとプーチン大統領に報告したという
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