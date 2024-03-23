かねてから『ちいかわ』ファンを公言している私。ひょんなきっかけでグッズ愛に目覚めてからというもの、ちょくちょく取り出しては「ハァ〜〜〜♡かわいい〜〜〜♡」と眺めています。そんなある日のこと、SNSで「無印良品のミニバッグが “ぬい撮り” にぴったり」という情報をキャッチしちゃいました。エエ〜〜ッ、それって、ちいかわのぬい撮りにもちょうどいいってコト?【バズ売れしてる無印のミニバッグ】SNSで人気