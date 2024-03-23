LIFULL（ライフル）が運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は、東京都と大阪府の駅を対象に作成した「家賃相場が高いのに人気の駅ランキング」を発表しました。調査期間は2023年2月〜2024年1月です。本記事では「東京都」のランキングを紹介します。 【10位までのランキング結果を見る】2位：麻布十番駅 （13万8000円）2位は「麻布十番駅」でした。家賃相場は13万8000円です。麻布十番駅は、東京都港区にある東京メ