好きという気持ちだけあれば付き合うことはできても、「結婚」となると話は別です。結婚はお互いの家族を巻き込むこと。簡単にはいかないものです。ここでは好きでも「結婚」という選択をしない理由を紹介します。親から反対されている「彼とは長い付き合いなんですが、その間に彼の借金500万円を肩代わりしたことがあったんです。もう彼が返済しましたが、私の両親がそのことを根に持っていて、結婚はしないでほしいって言うんで