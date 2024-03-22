元前田健太通訳のアイアトン氏のかつての動画が再脚光ドジャース・大谷翔平投手の通訳、水原一平氏が20日付で電撃解雇され、21日のパドレスとの開幕戦（韓国・高尺スカイドーム）では球団職員のウィル・アイアトン氏が代理を務めた。山本由伸投手の通訳もそつなくこなしたが、SNSでは過去の動画に注目する声も。「コミュ力高そう」「キャラ濃すぎる」と話題になっている。アイアトン氏はかつて前田健太投手（現タイガース）の