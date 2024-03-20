【瀋陽＝出水翔太朗】中国国家宇宙局は２０日、月面探査の中継通信衛星「鵲橋（じゃくきょう）２号」を海南省から打ち上げ、成功したと発表した。地球から電波が届かない月の裏側で試料を採取し、地球に帰還する世界初の無人探査機「嫦娥（じょうが）６号」を今年前半に打ち上げる計画で、今回は事前準備となる。２０３０年までの有人月面探査実現に向け、今後も宇宙開発を加速させる構えだ。国家宇宙局は１９年１月に「嫦娥４