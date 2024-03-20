神戸大学バドミントンサークルが破った旅館の障子（提供画像）まいどなニュース

神戸大学生に荒らされた旅館を取材「被害弁済について協議」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 神戸大学生が旅館の天井に穴を開けたり、障子を破ったりした問題
  • 富山県砺波市のホテル寺尾温泉が取材に応じ、「被害は事実」と認めた
  • 学生側と被害弁済について協議しており、詳細は明らかにできないと回答した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 会計せず退店「松屋と間違えた」
  2. 2. 園児に性的暴行 男を4度目の逮捕
  3. 3. 2年近く稼働ゼロ 平井堅を直撃
  4. 4. 中尾明慶 YouTubeで衝撃の告白か
  5. 5. 2度と見ない 酒のツマミに猛批判
  6. 6. 若林「趣味が高じて…」仰天告白
  7. 7. 大谷妻のニット「毛玉」で話題
  8. 8. 大谷妻が持つ5000円バッグ 脚光
  9. 9. 中川翔子に「こんな顔だった?」
  10. 10. 犬を勝手に触らないで 共感殺到
  1. 11. たばこ捨てたら駅全焼 書類送検
  2. 12. ペットの豚 こたつで丸焼きに
  3. 13. 元夫への配慮せず…優樹菜に非難
  4. 14. 「旅館破壊」巡り神戸大学が謝罪
  5. 15. 致死率30%の感染症 日本で拡散
  6. 16. 交番勤務中にSwitchで17時間遊ぶ
  7. 17. 大谷妻が海外で人気 理由は名前?
  8. 18. 旅館の障子破り撮影 学生が炎上
  9. 19. 嵐の「致命的な弱点」浮き彫りか
  10. 20. マダニ感染症 人から感染確認
  1. 1. 園児に性的暴行 男を4度目の逮捕
  2. 2. たばこ捨てたら駅全焼 書類送検
  3. 3. 「旅館破壊」巡り神戸大学が謝罪
  4. 4. 交番勤務中にSwitchで17時間遊ぶ
  5. 5. 旅館の障子破り撮影 学生が炎上
  6. 6. マダニ感染症 人から感染確認
  7. 7. 同じ東大生なのに…格差に絶句
  8. 8. 返信しないで 筑波大メール波紋
  9. 9. 大学生が旅館破壊 告発者を直撃
  10. 10. はしか 同じ航空機で感染拡大
  1. 11. 愛子さま 学習院大学の卒業式へ
  2. 12. 能登 看護職員65人が退職見込み
  3. 13. 下関沖でタンカー転覆 7人が死亡
  4. 14. 愛子さまの「レア私服」を目撃か
  5. 15. 高校の教員 免許失効も授業担当
  6. 16. 大谷ら傷つける MLB開幕戦に脅迫
  7. 17. 「門限」間に合わず ANAが代替便
  8. 18. SM緊縛パーティー報道 SNS批判
  9. 19. 早慶「で」いい 親の発言に指摘
  10. 20. 551 異物混入も声援送られるワケ
  1. 1. 二階元幹事長に重い処分検討
  2. 2. 岸田首相 二階元幹事長も処分へ
  3. 3. ハラスメント窓口設置反対 波紋
  4. 4. アパ社長、2回死にかけたと告白
  5. 5. 再エネ負担、年１万円増＝４月から、標…
  6. 6. デジタル時代「子どもの学び方」
  7. 7. ひろゆき氏 自民党幹部に呆れ
  8. 8. 自民党「裏金議員」約80人処分へ
  9. 9. 自民県議「公費支出」否定＝埼玉の青年…
  10. 10. お昼の電車で…若者の行動に衝撃
  1. 11. 医師、過去最多３４万人＝歯科医は４０…
  2. 12. 神戸学院大の教授 中国で不明
  3. 13. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  4. 14. 次期マイナカード公表 変更点は?
  5. 15. 厳しさ増す財政健全化＝借金依存、金利…
  6. 16. 安倍派幹部は「重い処分になる」
  7. 17. 裏金議員 来月上旬までに処分へ
  8. 18. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  9. 19. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  10. 20. 金融緩和の継続を＝自民・木原氏
  1. 1. 大谷妻が持つ5000円バッグ 脚光
  2. 2. 致死率30%の感染症 日本で拡散
  3. 3. 大谷妻が海外で人気 理由は名前?
  4. 4. AirPods拾おうと…米21歳が死亡
  5. 5. 大谷一家は一般席 質素さ話題に
  6. 6. 1年で70kg減 英女性の動画に驚き
  7. 7. 韓国DJセクハラ騒動をAV化 謝罪
  8. 8. プーチン氏 2千万票不正上乗せか
  9. 9. ド軍試合で注目 39歳チアの美貌
  10. 10. ド軍初戦「レギンス始球式」賛否
  1. 11. ダイアナ妃の弟 性的虐待を暴露
  2. 12. 韓国の日本風居酒屋に「売国奴」
  3. 13. 壁食べる英3歳女児 異食症の実態
  4. 14. 仏五輪選手村にコンドーム30万個
  5. 15. 8時間ダイエット 長生きできず?
  6. 16. トランプ氏 保証金700億円払えず
  7. 17. ワニがスタッフ襲撃 ショー騒然
  8. 18. 比の遺体 親族が現金持ち去りか
  9. 19. 韓国でペット石が流行 米紙注目
  10. 20. ネズミと共存 蘭首都に推奨
  1. 1. 快速→各駅停車に 憤り&不満の声
  2. 2. 家系なのに…「禁忌」破ったワケ
  3. 3. 新NISAできない人…格差拡大か
  4. 4. コーヒーに頼り続ける人の危険
  5. 5. 新型MacBook Airにまさかの欠点
  6. 6. 人気の「公道カート」苦情も急増
  7. 7. 東大受かった子に共通する特徴
  8. 8. 新NISA開始で「覚えるべき数字」
  9. 9. 金利上昇 住宅ローン巡り変化も
  10. 10. マイナス金利解除で家賃上昇か
  1. 11. 墓じまい 寺が30万請求し騒動に
  2. 12. 日本マクドナルド 会長が退任へ
  3. 13. 「頭ポンポン」なぜセクハラか
  4. 14. 「金利ある世界」生活どう変化?
  5. 15. ペアローンタワマンの「末路」
  6. 16. 不二家&ワンピース 限定デザイン
  7. 17. メルカリの自宅発送 夏から開始
  8. 18. 教育費上昇 最新「学歴の値段」
  9. 19. 預金の金利0.001%→0.020%に　三菱UFJ…
  10. 20. トラブルから逃げ出す社長の醜態
  1. 1. マッハ5に到達 極超音速機の映像
  2. 2. ライブドアショッピングがOPEN
  3. 3. リサイクルショップで売ってた15ドルの…
  4. 4. 2月に売れたAndroidスマホTOP10
  5. 5. 【Kindle】マンガで学ぶ「日本の歴史」…
  6. 6. Uber Eatsの配達員が報酬の過少支払い…
  7. 7. 「充電しっぱなしのPC」はNG?
  8. 8. 「修理する権利」の鍵を握るのはマクド…
  9. 9. 百均で揃う 新生活の便利グッズ
  10. 10. 【速報】「Alldocube iPlay 50 mini Li…
  1. 11. 片づけ苦手が解決? 神アプリ3選
  2. 12. 洗い物を減らす秘密兵器。レンチン・オ…
  3. 13. AirPodsなどApple製品最大30%OFF
  4. 14. 「歴史に残るPC」現在の中古相場
  5. 15. ぶっ刺すSSD PS公式ライセンスに
  6. 16. 「AQUOS sense8」が前週から大幅ランク…
  7. 17. キャップが凸凹したら賞味期限切れ。嗅…
  8. 18. 女性の写真を裸に 恐怖のアプリ
  9. 19. ドコモをやめたら後が怖い? MVNO勉強会…
  10. 20. サムスン電子ジャパンが新製品発表会を…
  1. 1. 大谷翔平 衝撃の副収入事情
  2. 2. 萩野公介氏に変化? 離婚の真相
  3. 3. ド軍初戦「レギンス始球式」賛否
  4. 4. 北朝鮮戦 外務省が渡航自粛要請
  5. 5. 50代女性の裸盗撮? 市職員の素性
  6. 6. 大谷の衝撃飛距離 MVP男も仰天
  7. 7. スノボ・平野歩夢 結婚を報告
  8. 8. 久保建英 長友に異例のお願い
  9. 9. 高齢者に待つ 賃上げ&値上げ地獄
  10. 10. ド軍VSパドレス メンバー発表
  1. 11. 体重61キロの力士 巨漢を翻弄
  2. 12. 元白鵬の今後「さらに混沌」か
  3. 13. 橋岡大樹 プレミアに「衝撃」
  4. 14. 大谷翔平新CM 夢のコラボに騒然
  5. 15. ボクシング界の新鋭 20歳で死去
  6. 16. トルシエ氏が見た森保Jの現状
  7. 17. クロアチアの新ユニ 酷評の嵐
  8. 18. 闘莉王氏が大然と浅野を酷評
  9. 19. 韓代表ユニ酷評「肉とサンチュ」
  10. 20. 大谷 韓国メディアと「攻防戦」?
  1. 1. 2年近く稼働ゼロ 平井堅を直撃
  2. 2. 中尾明慶 YouTubeで衝撃の告白か
  3. 3. 2度と見ない 酒のツマミに猛批判
  4. 4. 若林「趣味が高じて…」仰天告白
  5. 5. 大谷妻のニット「毛玉」で話題
  6. 6. 中川翔子に「こんな顔だった?」
  7. 7. 元夫への配慮せず…優樹菜に非難
  8. 8. 演技がうまい二世俳優 圧倒的1位
  9. 9. 嵐の「致命的な弱点」浮き彫りか
  10. 10. TOBEライブで違法行為横行? 物議
  1. 11. 愛さんの「電撃和解」批判の声も
  2. 12. これが東京 路上キスに一同絶叫
  3. 13. 39歳栗山千明「婚期」占われ驚愕
  4. 14. サーヤ Xは「オワコン」と宣言
  5. 15. FF最新作 前作比60%減の衝撃売上
  6. 16. 星野源、石塚俊氏の起用取りやめ
  7. 17. 「ぼったくり弁当」騒動を釈明
  8. 18. 羽田と成田間違える 反省し改名
  9. 19. 二宮和也「死にたくなった」ワケ
  10. 20. 子の遊び場裏で…2児母芸人怒り
  1. 1. 元夫が搬送 病院で見た姿に絶句
  2. 2. 婚礼タンス処分 かかった費用
  3. 3. 超ケチな結婚パーティーに呆れ
  4. 4. 51歳女性 運動なしで17キロ減量
  5. 5. 何で不倫したの? 夫の回答に驚愕
  6. 6. 不倫相手はハイスペ? 衝撃の結末
  7. 7. 子が100円誤飲 医師の言葉に蒼白
  8. 8. 衝撃的な闇落ちキャラ 1位は?
  9. 9. 単身赴任中に妻不倫 気づいた訳
  10. 10. 幻のクレイジーソルト 再発売へ
  1. 11. 完売したら泣く…UNIQLOスカート
  2. 12. 元いじめられっ子 同窓会で復讐
  3. 13. 失礼すぎ 美容師が困る客の発言
  4. 14. W不倫中に交通事故 車いす生活に
  5. 15. 回転寿司に家族客 会計後に仰天
  6. 16. 漫画読み放題 眠れないホテル
  7. 17. 子が発達障害「悪意なき」励まし
  8. 18. 彼氏略奪 その後の行為にあ然
  9. 19. ハーゲン新作 濃厚バニラ&チョコ
  10. 20. 女友達と絶縁決意 決定的な発言
x