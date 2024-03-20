元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が２０日、関西テレビ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」で、自民党が二階俊博元幹事長に対し重い処分案が出ていることに「二階ビッグバン」を期待した。番組では、自民党が裏金問題で、二階俊博元幹事長に対して重い処分案が出ていることを報じた。これにコメントを求められた橋下は「二階さんに重い処分が出るということになれば、二階さんは何も悪い事をしたと思ってないので、永田町で全部ぶ