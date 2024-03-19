19日午後、千葉県旭市で2歳くらいの男の子が池に浮いているのを母親が見つけました。男の子は病院に搬送されましたが、重傷だということです。警察によりますと、19日午後3時ごろ、旭市鎌数で2歳くらいの男の子が池に浮いているのを母親が見つけたということです。男の子は病院に搬送されましたが、重傷だということです。警察が詳しい経緯を調べています。