最近韓国で小さな石をペットのように飼う「ペットロック」が流行していると米ウォール・ストリート・ジャーナルが１７日に報道した。同紙は「働き過ぎの韓国人がペットロックとともに休息を取っている」という見出しの記事で最近の韓国の「ペットロック」の流行に注目した。ペットロックは韓国で流行した「ぼーっとする大会」や「仮想葬式体験」のように、忙しい韓国人が緊張を解いて瞑想する一種の特異な休息方法だと同紙は紹介し