私物のスマホを会社で充電することに問題はないのだろうか。弁護士の岡野武志さんは「刑法上、電気は財物とみなされる。充電していいかどうか前もって会社に確認したほうがいい」という――。※本稿は、岡野武志、アトム法律事務所『おとな六法』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。■「先生がスマホを没収」は犯罪なのかのりちゃん授業中にスマホ使ってたら、先生に没収されることってあるじゃない