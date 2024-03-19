アメリカの海で撮影された、野生のマナティーの動画が注目を集めている。マナティーはシュノーケリングをしていた女性の自撮り棒を器用に前足ヒレで掴み、自撮りまでしたという。動物専門サイト『The Dodo』などが伝えている。【この記事の他の写真を見る】【この記事の動画を見る】米フロリダ州在住のスケイティー・ブラウンさん（Skatey Brown）が今年1月14日、野生のマナティーの動画をInstagramに投稿した。動画は今月に入って