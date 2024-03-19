ローソンから、セガが展開する「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」とのコラボグッズが、2024年3月より登場！キャラクターたちが「からあげクン」になりきったぬいぐるみや、3周年の新イラストを使用したキーホルダー、缶バッジがラインアップされています☆ セガ×ローソン「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」グッズ  発売日：2024年3月より取扱店舗：ローソン限定&#1