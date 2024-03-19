バック駐車するときはドアミラーと目視確認が基本日本ではクルマをバックさせて停める「バック駐車」が主流ですが、それにもかかわらず苦手にする人が多くいます。それでは、上手に駐車するコツはあるのでしょうか。苦手な人多い？ 上手く駐めるコツは？クルマの操作が苦手というなかで特に「バック駐車」を不得意とする人がいます。【画像】「えっ…！」これが左側が見える「スゴい鏡」です！ 画像を見る（30枚以上）そ