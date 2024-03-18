競泳女子の東京五輪代表・池江璃花子（２３＝横浜ゴム）に?満開の桜?が咲き誇った。昨年１０月からオーストラリアに拠点を移した池江は、マイケル・ボール氏に師事。さらなる進化を目指す中で臨んだパリ五輪代表選考会２日目（１８日、東京アクアティクスセンター）の１００メートルバタフライ決勝では５７秒３０をマークして２位に入った。惜しくも優勝は逃したものの、派遣標準記録（５７秒３４）を突破し、個人では２大会ぶ